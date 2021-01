Technischer Defekt: Geparktes Auto fing in Imst Feuer

Am Auto entstand Totalschaden.

Imst – Um 10.50 Uhr wurde am Dienstag die Stadtfeuerwehr Imst in die Rathausstraße gerufen. Ein geparktes Auto hatte vom Motorraum aus Feuer gefangen. Bedienstete der Stadtgemeinde und Polizeistreifen löschten vorab mit Feuerlöschern. Die Feuerwehr konnte den Brand dann schließlich eindämmen. Am Wagen entstand Totalschaden. Die Ursache: vermutlich ein technischer Defekt. (TT.com)