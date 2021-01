Enormer Zulauf bei Konkurrenz: WhatsApp sichert Nutzern nach Datenschutz-Änderungen Privatsphäre zu

New York – Nach dem Wirbel um Datenschutz-Änderungen bei WhatsApp bemüht sich der Messengerdienst um Schadensbegrenzung. „Das Update beeinflusst in keiner Weise die Vertraulichkeit eurer Nachrichten an Freunde oder Familie", teilte WhatsApp mit. Zuvor hatte es Kritik an der Weitergabe bestimmter Daten an den Mutterkonzern Facebook gegeben, in die Nutzer einwilligen müssen. Daraufhin verzeichneten die Konkurrenten Telegram, Threema und Signal Millionen neuer Anmeldungen.