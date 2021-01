Tausende Kinder starben in irischen Mutter-Kind-Heimen

Eine Gedenkstätte in Tuam in der Provinz Galway erinnert an in Heimen verstorbene Kinder.

Dublin – In Mutter-Kind-Heimen für unverheiratete Frauen sind laut einem aktuellen Untersuchungsbericht im 20. Jahrhundert Tausende von Babys und Kindern gestorben. „Rund 9000 Kinder starben in den untersuchten Heimen – etwa 15 Prozent aller Kinder, die in den Heimen waren“, hieß es in dem Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission, der am Dienstag in Irland veröffentlicht wurde.