Corona-Krise: Tiroler Studie zu emotionalen Folgen bei Kindern

Mädchen sind es außerdem, die etwa Probleme mit dem Durchschlafen haben, teilte die am Landeskrankenhaus Hall beschäftigte Klinische-und Gesundheitspsychologin Silvia Exenberger-Vanham am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck mit. Bei Buben ab sieben drücke sich die Belastung durch die Corona-Maßnahmen und die Quarantäne hingegen vor allem durch Zorn und Wut aus, führte Exenberger-Vanham aus, die auch als Studienleiterin fungiert.