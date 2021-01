Popstar Shakira verkauft Rechte an 145 ihrer Songs

London – Der kolumbianische Popstar Shakira hat die Rechte an 145 Songs an die in London ansässige Investmentfirma Hipgnosis Songs Fund verkauft. Die dreifache Grammy-Gewinnerin hat weltweit mehr als 80 Mio. Singles und Alben verkauft, zu ihren größten Hits zählen etwa "Hips Don't Lie" oder "Underneath Your Clothes". Sie gesellt sich damit zu Kollegen wie Neil Young, der kürzlich ebenfalls Musikrechte an Hipgnosis veräußert hat.