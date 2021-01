Jubiläumssieg für Bö in Oberhof, Tiroler Leitner bester ÖSV-Biathlet

Oberhof – Der Norweger Johannes Thingnes Bö gewann am Mittwoch den 10-km-Sprint in Oberhof und feierte seinen bereits 50. Weltcup-Sieg. Der Weltcup-Leader kam fehlerfrei nach 24:43,6 Minuten ins Ziel, 12,4 Sekunden vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid. Dritter wurde der Deutsche Arnd Peiffer (+27,9/0 Schießfehler). Die Österreicher landeten nicht im Spitzenfeld. Einziger ÖSV-Mann in den Top 20 war ein fehlerfreier Felix Leitner als 19. mit 1:17,3 Minuten Rückstand.