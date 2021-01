18-Jährige bei Fahrzeugabsturz im Brixental verletzt

Brixen im Thale – Bei einem Fahrzeugabsturz in Brixen wurde am Mittwochabend eine 18-jährige Autofahrerin verletzt. Die junge Frau kam gegen 19 Uhr aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand der Gemeindestraße hinaus und rutschte etwa 150 Meter über steil abfallendes Gelände in einen Graben.