Großeinsatz: Feuer zerstörte 300 Jahre alten Hof in Bruck am Ziller

Bruck am Ziller – Im Ortszentrum von Bruck am Ziller brach in der Nacht auf gestern in einem Bauernhaus ein Feuer aus. Das rund 300 Jahre alte Gebäude wurde komplett zerstört. Die einzige Bewohnerin wurde von einem Brandmelder aus dem Schlaf gerissen, sie blieb unverletzt. 120 Feuerwehrleute aus dem Dorf und den umliegenden Gemeinden waren über zwei Stunden im Einsatz.

Der betroffene Hof, in dem Ferienappartements und eine dauerhaft vermietete Wohnung waren, befindet sich unweit der Kirche von Bruck am Ziller. Um 2 Uhr in der Früh wurde der Alarm ausgelöst. Die Bewohnerin floh ins Freie. Der Hausbesitzer, der in der Nachbarschaft lebt, machte sich ein Bild vor Ort. Wie er in seiner Zeugenaussage gegenüber der Polizei angab, haben zu diesem Zeitpunkt bereits Flammen aus einer Steckdose im Bereich eines Kachelofens geschlagen. Es gab eine starke Rauchentwicklung.

„Um kurz nach zwei Uhr wurden wir verständigt“, sagt Johannes Kircher, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Bruck am Ziller. „Mit drei Fahrzeugen sind wir zum Einsatzort. Das Feuer hat sich schnell ausgebreitet.“ Weil dieses bereits auf den aus Holz gezimmerten Dachstuhl übergegriffen hatte, wurden fünf Nachbarwehren verständigt, die mit einem Dutzend Wagen anrückten. „Beim Gebäude bestand keine Einsturzgefahr“, erklärt Kircher, weshalb die Löscharbeiten ohne größere Schwierigkeiten durchgeführt werden konnten. Der Schaden am Haus ist enorm. „Die Hülle steht zwar noch, aber es ist nicht mehr bewohnbar“, berichtet der Kommandant. „Nur der Keller ist noch intakt.“ Die Mieterin habe laut Kircher Glück gehabt, dass ihr nichts passiert ist. „Der Feuermelder hat ihr das Leben gerettet.“

