Mehr als 150.000 Teilnahmen beim TT-Club-Adventkalender

Stellvertretend für alle Gewinner wurde Roman Pogats eingeladen, den Hauptpreis persönlich in Empfang zu nehmen. Er kam am Dienstag nach Innsbruck, um den TUI-Reisegutschein im Wert von 3500 Euro abzuholen. Der Reisegutschein komme gerade recht, freute sich der Kolsasser, auch wenn es kein konkretes Reiseziel gibt. Eine Wunschdestination ist jedenfalls schon nominiert: Sohn Maximilian (8) möchte ins Eurodisney Paris. Drei Jahre lang bleibt Zeit, den TUI-Gutschein einzulösen. Bis es so weit ist, nützt die Familie Pogats die TT-Club-Vorteile in der näheren Umgebung – zuletzt bei der Lichtershow Lumagica im Innsbrucker Hofgarten.