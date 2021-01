Gericht bestätigt lange Haftstrafe für Südkoreas Ex-Präsidentin Park

Die konservative Politikerin war während ihrer Regierungszeit in einen Skandal verwickelt, der das Land tief erschütterte und monatelange Straßenproteste zur Folge hatte. 2017 führte er zu ihrer Amtsenthebung durch das Verfassungsgericht. Später wurde Park verhaftet und wegen Machtmissbrauchs, Korruption, Nötigung und anderer Vorwürfe angeklagt. Solch ein Fall dürfe sich nie wiederholen, hieß es in einer Reaktion des Präsidialamts auf das jetzige Urteil. Der Fall müsse als „historische Lektion“ dienen.

In erster Instanz hatte Park zunächst eine Haftstrafe von 24 Jahren erhalten, die im August 2018 um ein Jahr erhöht wurde. Die Vorwürfe wies Park stets zurück. In einem getrennten Verfahren wegen Vorteilsnahme im Amt wurde sie zudem zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sie soll illegal hohe Summen vom Geheimdienst angenommen haben. Beide Verfahren wurden in der Neuverhandlung im vergangenen Jahr zusammengezogen. Park konnte das Gefängnis seit 2019 nur zur Behandlung in einem Krankenhaus verlassen.