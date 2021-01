Huthi-Rebellen auf US-Terrorliste: UNO warnt vor Hungersnot im Jemen

Flüchtlinge in einem Lager im Jemen.

Sanaa – Nach dem Beschluss der US-Regierung, die Huthi-Rebellen im Jemen auf ihre Terrorliste zu setzen, warnt die UNO vor einer Hungersnot. Aus Angst vor juristischen Konsequenzen oder Sanktionen der USA befürchten internationale Organisationen katastrophale Folgen für Millionen Menschen. Wichtige Hilfsprojekte könnten beeinträchtigt, verzögert oder gestoppt werden. In dem stark verarmten Bürgerkriegsland leben 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung in von Huthis kontrollierten Gebieten.

In der Hauptstadt Sanaa zeigt sich das Leid in erschreckendem Ausmaß. Dutzende Kinder mit völlig abgemagerten Körpern werden etwa im Sabin-Krankenhaus versorgt. Familien aus anderen von den Huthis beherrschten Provinzen können sich behandeln lassen. Die Abteilung für Unterernährung wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Unicef unterstützt.