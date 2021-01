Wladimir Putins neue „repressive Maschine“

Putin könnte bis 2036 Präsident bleiben. Kürzlich hat er sich per Unterschrift unter ein neues Gesetz Straffreiheit auf Lebenszeit verschafft.

Moskau – Wladimir Putin begann sein neues Jahr diese Woche ganz nach seinem Geschmack: mit internationaler Politik. Und nicht per Videoschalte, sondern mit Handschlag. Im Kreml begrüßte Russlands Präsident nach langen Neujahrsferien die Gegner im gerade beigelegten Krieg um die Südkaukasusregion Berg-Karabach. Beim Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan lobte Putin den unter seiner Vermittlung ausgehandelten Waffenstillstand. Weltpolitik im Kreml – das gab es wegen Corona lange nicht so hautnah. Der 68-Jährige war in seinem Element.