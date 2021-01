41-Jährige bei Pkw-Kollision in Reutte verletzt

Reutte – Kurz nach 8 Uhr war ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Reutte auf der schneebedeckten Großenbrotstraße in Richtung Ehrenbergerstraße unterwegs. Beim Einfahren in die Kreuzung mit der Ehrenbergstraße übersah der Mann laut Polizei ein von rechts kommendes Fahrzeug. Die 41-jährige Lenkerin konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.