Falsche Polizisten: Warnung vor Telefon- und E-Mail-Betrügern in Tirol

Innsbruck – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor heimtückischen Betrugsmaschen. Unbekannte Täter spielen am Telefon eine Geschichte vor. Sie behaupten laut Polizei, dass ein naher Angehöriger des Angerufenen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und nun in Haft sei. In der Folge versuchen die Betrüger durch Vorspiegelung falscher Tatsachen – unter anderem ist im Hintergrund eine weinerliche Stimme (des angeblichen nahen Angehörigen) zu hören – Bargeld oder andere Wertgegenstände herauszulocken.