Schlüssel von Napoleons Sterbezimmer für 92.000 Euro versteigert

London – Historischer Türöffner: Für 81.900 Pfund (gut 92.000 Euro) ist der Schlüssel zum Sterbezimmer von Napoleon versteigert worden. Das 13 Zentimeter lange Artefakt ging beim Auktionshaus Sotheby‘s für das 16-Fache des Schätzwerts an einen unbekannten Käufer, wie britische Medien am Freitag berichteten. Der Schlüssel gehört demnach zur Tür des Zimmers auf der Atlantik-Insel St. Helena, in dem der französische Ex-Kaiser am 5. Mai 1821 als britischer Gefangener starb.