Wiederaufnahme der Arbeiten an Nord Stream 2 verzögert sich

Am Donnerstag hatte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass er davon ausgehe, dass die Pipeline fertiggestellt werde. "Wir finden es positiv, dass die Arbeiten für den ersten Strang jetzt in Deutschland abgeschlossen sind und dass die Arbeiten in den dänischen Gewässern in den nächsten Tagen wieder beginnen." Uniper gehört neben der österreichischen OMV, Wintershall, Royal Dutch Shell und dem französischen Versorger Engie zu den Finanzpartnern für das fast zehn Milliarden Euro teure Projekt.