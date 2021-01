Silvio Berlusconi aus Krankenhaus in Monaco entlassen

Am Freitag konnte Silvio Berlusconi das Krankenhaus in Monaco verlassen.

Rom – Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi hat am Freitag ein Krankenhaus in Monaco verlassen, in dem er am Donnerstag wegen Herz-Rhythmus-Störungen behandelt worden war. Der 84-jährige Großunternehmer verließ das Krankenhaus in einer Limousine und fuhr zum Haus seiner Tochter Marina unweit von Nizza, wo er sich seit einiger Zeit aufhält.