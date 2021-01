37-Jähriger prallte in Söll mit 1,8 Promille intus gegen Steinmauer

Söll – Sein Auto hat ein 37-jähriger am Samstag im volltrunkenen Zustand in Söll demoliert, als er am späten Nachmittag in einer Kurve von der Straße abkam und gegen einen Steinmauer prallte. Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr. Der 37-Jährige war zu diesem Zeitpunkt auf der Tiroler Straße unterwegs.