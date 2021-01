RTL-Double in Kranjska Gora an Bassino: Italienerin erneut nicht zu schlagen

Nach ihrem Sieg am Samstag triumphierte Marta Bassino auch am Sonntag in Kranjska Gora.

Kranjska Gora - Marta Bassino hat auch den zweiten Weltcup-Riesentorlauf in Kranjska Gora für sich entschieden. Nach ihrem Erfolg am Vortag war die Italienerin bei ihrem vierten Saisonsieg in der Disziplin 0,66 Sekunden schneller als Michelle Gisin aus der Schweiz. Dritte wurde die slowenische Lokalmatadorin Meta Hrovat (+0,73). Ramona Siebenhofer war am Sonntag als beste Österreicherin Zwölfte, Katharina Liensberger beendete das Rennen als 14.