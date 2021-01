Motorradmuseum in Hochgurgl in Vollbrand: Rund 100 Löschkräfte im Großeinsatz

Hochgurgl – Im Bereich des „Top Mountain Motorcycle Museum Crosspoint" am Timmelsjoch ist in den frühen Morgenstunden ein Großbrand ausgebrochen. Ein Angestellter war gegen 4.40 Uhr durch den Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte noch versucht, es mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen. Doch die Rauchentwicklung war so stark, dass er ins Freie flüchten musste, wo er dann sofort einen Notruf absetzte.