Motorradmuseum in Hochgurgl in Vollbrand: Schutt, Asche und 280 Wracks

📽 Video | Motorradmuseum in Hochgurgl in Vollbrand

Das Feuer bricht am Montag gegen 4.40 Uhr aus, vermutlich im Bereich der Ausstellung, die genaue Ursache ist noch nicht geklärt. Zwei Menschen hatten die Nacht in angrenzenden Wohnungen am Timmelsjoch auf rund 2200 Metern Höhe verbracht. Sie werden von Brandmeldern aus dem Schlaf gerissen und können sich unverletzt ins Freie retten. Einer der beiden, der Hausmeister, versucht mit einem Feuerlöscher die Flammen zu ersticken – vergeblich. Als die bereits alarmierte Feuerwehr von Gurgl gegen 5 Uhr am Einsatzort eintrifft, steigt bereits dichter, schwarzer Rauch auf.