Gerüchte um Russland-Aufenthalt: Verschollener Tengelmann-Chef am Leben?

Die Bild-Zeitung berichtet vom Schreiben eines Insiders, das „Informationen zum realen Umstand und Aufenthalt" von Karl-Erivan Haub geben soll. Demnach soll Haub ein Doppelleben in Russland geführt und mit einer Russin liiert gewesen sein. Der Zeitung zufolge könnte Georg Haub glauben, dass sein Bruder noch am Leben ist.

Karl-Erivan Haub, einer der reichsten Deutschen, war am 7. April 2018 allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Familie geht davon aus, dass er am Klein Matterhorn bei Zermatt in der Schweiz tödlich verunglückte. In der Unternehmensgruppe Tengelmann hatte daraufhin sein jüngerer Bruder Christian die alleinige Geschäftsführung übernommen.