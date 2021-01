Erstmals veganes Restaurant mit Michelin-Stern ausgezeichnet

Vallee hatte das "ONA" in Ares bei Bordeaux 2016 mit Hilfe von Crowdfunding und dem Kredit einer Öko-Bank gegründet. "ONA" steht für "Origine Non Animale", also für Zutaten, die nicht tierischen Ursprungs sind. Vallees Lokal ist zur Zeit wegen der Corona-Restriktionen in Frankreich geschlossen. Zuvor standen sieben Gourmet-Gerichte auf der Karte, für die Zutaten wie Pinienkerne, Sellerie, Sake oder Tonkabohnen verarbeitet wurden.