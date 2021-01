Model Harry Brant starb mit 24 Jahren an „versehentlicher Überdosis"

New York – Harry Brant, der Sohn von US-Supermodel Stephanie Seymour und dem Unternehmer Peter Brant, ist tot. Er starb im Alter von 24 Jahren an einer versehentlichen Überdosis verschriebener Medikamente, wie die New York Times unter Berufung auf seine Familie schrieb. Berichten zufolge hatte Brant, der wie seine Mutter auch Model war, seit Jahren Suchtprobleme.

„Wir werden für immer traurig sein, dass sein Leben durch diese verheerende Krankheit verkürzt wurde", teilte die Familie mit. „Er hat in seinen 24 Jahren viel erreicht, aber wir werden nie die Chance bekommen zu sehen, wie viel mehr Harry hätte schaffen können." Die Familie bezeichnete Brant als „kreative, liebevolle und kraftvolle Seele", die Licht in die Herzen der Menschen gebracht habe. Brant wurde laut New York Times bereits am Sonntag leblos gefunden.