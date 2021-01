Anti-Smog-Paket in Kraft getreten: Mailand verbietet Rauchen im Freien

Mailand – In Mailand ist am Dienstag ein strenges Anti-Smog-Paket in Kraft getreten, das unter anderem ein Rauchverbot im Freien vorsieht. Das Rauchen ist an den Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, in Parks, Sporteinrichtungen und Friedhöfen verboten. Im Radius von zehn Metern von anderen Personen darf man keine Zigarette anzünden. Ab Jänner 2025 wird das Rauchverbot auf alle öffentlichen Stadtgebiete im Freien ausgedehnt.