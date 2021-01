Sprengung von früherem Trump-Kasino wird doch nicht versteigert

Das zuständige Auktionshaus Bodnars musste das von Bürgermeister Marty Small initiierte Wettbieten um den Knopfdruck am Dienstag schweren Herzens einstellen. "Wir sind extrem betrübt, die Auktion beenden zu müssen", teilte das Unternehmen mit. Das höchste Gebot habe bereits bei 175.000 Dollar (145.000 Euro) gelegen. In einer Zeit, in der Geld für Jugendarbeit dringend benötigt werde, hätten die Mittel dem Boys and Girls Club of Atlantic City – an den der Erlös hätte gehen sollen – sehr geholfen. Die Aktion scheiterte laut Bodnars an Trump-Freund und Kasinobesitzer Carl Icahn. US-Medien zufolge soll der umstrittene US-Milliardär hinterher aber angeboten haben, die Spende selbst zu übernehmen. Er hatte angeblich Sicherheitsbedenken gegen die Sprengung gehabt.