Skifahrer steckte in Vorarlberg mit Kopf im Schnee fest: wiederbelebt

Bregenz – Ein 39-jähriger Skifahrer ist am Dienstag im freien Gelände des Skigebiets Silvretta Montafon zu Sturz gekommen und mit seinem Kopf im Tiefschnee stecken geblieben. Sein 42-jähriger Begleiter, der zu weit entfernt war um eingreifen zu können, setzte umgehend einen Notruf ab. Der 39-Jährige wurde von der Pistenrettung geborgen und wiederbelebt. Er wurde in kritischem Zustand per Helikopter ins LKH Feldkirch geflogen, informierte die Polizei.