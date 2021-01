Pkw-Überschlag auf Inntalautobahn bei Kramsach: Lenkerin verletzt

Einsatzkräfte an der Unfallstelle auf der Inntalautobahn bei Kramsach.

Kramsach – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Inntalautobahn bei Kramsach. Laut Polizei verlor eine Fahrzeuglenkerin in Fahrtrichtung Kufstein gegen 8.20 Uhr aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Lenkerin wurde aus dem Wrack befreit und vom Notarzt erstversorgt. Anschließend wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert.