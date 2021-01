Jugendlicher (15) nach Lawinenabgang im Zillertal verstorben

Schwendau – Im freien Skiraum nahe des Skigebiets Rastkogel in Schwendau im Zillertal ist Mittwochmittag eine Lawine abgegangen. Dabei wurde ein 15-jähriger Snowboarder rund 250 Meter mitgerissen und zweieinhalb Meter tief verschüttet. Er wurde nach rund 30 Minuten von unbeteiligten Wintersportlern, die auch eine Sonde bei sich hatten, geborgen und reanimiert. Der Jugendliche wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen und befand sich in sehr kritischem Zustand. Am Donnerstag erlag er seinen Verletzungen.