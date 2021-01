Mordversuch im Zillertal: 34-Jähriger nach Stich auf Arbeitskollegen verurteilt

Am 4. Juli vergangenen Jahres hatte der Tischlertrupp nach getaner Arbeit dem Alkohol rege zugesprochen. Wodka und Bier in rauen Mengen war geflossen. Als dann alle in der Unterkunft in Fügen angekommen waren, kam es zwischen dem heute Angeklagten und seinem Vorarbeiter zu einem heftigen Streit. Der Vorarbeiter soll den 34-Jährigen erst in den Rücken getreten und dann durch massive Faustschläge Brüche im Gesicht zugefügt haben. Als der Angeklagte dann in die Unterkunft gekommen war, um sein Gesicht zu waschen, soll er von weiteren Kollegen beschimpft und nach seiner Version bedrängt worden sein. Darauf habe er erst zu einem Schneebesen gegriffen, um sich zu verteidigen. Dann habe er nach einem Küchenmesser mit 22 Zentimetern Klingenlänge gefasst, welches letztlich in den Bauch eines nahestehenden Arbeiters gestochen wurde.