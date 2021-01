Stich auf Arbeitskollegen im Zillertal war Mordversuch: 34-Jähriger verurteilt

Mit lebenslanger Haft bedroht war ein 34-jähriger Tischler aus Polen. Mit Landsleuten hatte er bis zum 4. Juli im Zillertal Fertighäuser hergestellt. Dann ein Abend mit reichlich Bier und Wodka – und eine belanglose Streiterei, die es in sich hatte. War der 34-Jährige doch vom Vorarbeiter erst in den Rücken getreten und später so massiv mit Faustschlägen traktiert worden, dass daraus Brüche im Gesicht resultierten. Auch um sich zu säubern, rettete sich der 34-Jährige in die Unterkunft. Dort soll er allerdings von den teils schwer Alkoholisierten wiederum beschimpft worden sein. Darauf verschanzte er sich im Kücheneck erst mit einem Schneebesen.