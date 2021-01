UEFA rudert zurück: Ticketkosten werden bei kurzfristiger EM-Verlegung erstattet

Entgegen ihrer ursprünglichen Pläne hat die UEFA beim Thema Ticket-Rückerstattung für verlegte Fußball-EM-Spiele doch eingelenkt. Wie die Wiener Zeitung am Mittwoch berichtete, sagte der Kontinentalverband in einem Schreiben an Journalisten und in einem Internet-Eintrag auf der EURO-Ticket-Website die Rückzahlung zu, wenn eine Partie an einen Ort verlegt wird, der mehr als 50 Kilometer vom ursprünglichen Austragungsort entfernt ist.