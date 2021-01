EU-Corona-Impfpass und ab in den Urlaub? So einfach wird es nicht

Brüssel – Badeanzug, Handtuch und Corona-Impfpass einpacken und los geht es ins Urlaubsvergnügen auf Mallorca, Madeira oder Mykonos im Sommer 2021? Schön wär‘s. Die 27 EU-Staaten prüfen zwar am Donnerstag bei ihrem Videogipfel, ob und wie sie ein gemeinsames Dokument zum Nachweis von Corona-Impfungen einführen. Und die Frage, ob dieser EU-Impfpass zum Türöffner werden könnte für einfacheres Reisen und andere Privilegien. Ob das rechtzeitig zur Sommersaison kommt, steht in den Sternen.

Den Anstoß gab der Ministerpräsident der Ferienoase Griechenland, Kyriakos Mitsotakis. Er plädierte für einen EU-weit gültigen Impfpass als Dokumentation von Corona-Impfungen und forderte: „Die Personen, die geimpft sind, müssen frei reisen dürfen.“ Daraufhin machte die EU-Kommission am Dienstag einen Vorschlag, den die EU-Staats- und Regierungschefs prüfen sollen: Bis Ende Jänner sollen sich die 27 auf ein gemeinsames Vorgehen bei „Impfzertifikaten“ einigen. Diese könnten dann rasch nutzbar werden „in den Gesundheitssystemen in der EU und darüber hinaus“. Ob damit einfacheres Reisen oder andere Privilegien verbunden wären, ließ die Kommission offen.

Die Erwartung an den Videogipfel ist: Entscheidung für ein einheitliches Dokument ja, aber noch keine über die Nutzung, so sagte es ein EU-Vertreter am Mittwoch. Unklar ist, ob der in Deutschland bekannte gelbe Impfpass der Weltgesundheitsorganisation gemeinsamer Nenner werden könnte. Welche Daten erfasst werden und ob dies womöglich digital passieren soll, müsse genau diskutiert werden, heißt es aus EU-Kreisen.