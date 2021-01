Bankomatsprengungen in Weer und Hopfgarten: Bande ausgeforscht

Dieser Bankomat in Weer wurde im Mai 2020 gesprengt. (Archivfoto) © ZOOM.TIROL

Weer, Hopfgarten – Nach umfangreichen Ermittlungen ist es gelungen, vier Bankomatsprengungen in Westösterreich zu klären. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, konnte eine Tätergruppe ausgeforscht werden, die für die Sprengung von Geldautomaten in Tirol, Salzburg und Vorarlberg im Mai und Juni des Vorjahres verantwortlich sein soll.

Die Landeskriminalämter Tirol, Salzburg und Vorarlberg konnten in Zusammenarbeit drei Rumänen im Alter von 30 bis 43 Jahren als Verdächtige ausforschen. Sie sollen an Außenfassaden in Weer, Hopfgarten, Leogang im Bundesland Salzburg und Bludesch im Bundesland Vorlarberg Sprengstoff angebracht und die Geldautomaten so zur Explosion gebracht haben. In Weer, Hopfgarten und Leogang gelang es den Männern, den Tresorbereich zu öffnen und das darin verwahrte Bargeld teilweise zu stehlen. In Vorarlberg blieb es beim Versuch. Bei allen vier Taten wurde jedoch enormer Sachschaden – insgesamt etwa 40.000 Euro – an Gebäuden und Geräten verursacht.

Im Rahmen der Ermittlungen stießen die Kriminalbeamten auch auf ähnliche Fälle im benachbarten Ausland, wodurch der Verdacht auf einen 42-jährigen Rumänen fiel. Schließlich wurde der Verdacht gegen den Mann durch eine DNA-Übereinstimmung am Tatort in Vorarlberg bestätigt. Anfang Juni 2020 wurde ein weiteres Mitglied der Truppe – ein 30-jähriger Rumäne – von Beamten des Vorarlberger Landeskriminalamtes festgenommen. Gegen ihn war bereits ein Schweizer Haftbefehl aufrecht, weswegen er an die dortigen Behörden ausgeliefert wurde.