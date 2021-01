Schul-Lockdown: Semesterzeugnis diesmal als Zwickmühle für Lehrer

Wien – Ein Drittel der Schultage in diesem Semester wurde im Fernunterricht gelernt, an Oberstufen sogar die Hälfte. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat wegen dieser schwierigen Voraussetzungen für „Milde" beim Semesterzeugnis plädiert. Gleichzeitig wurden die Lehrer aber vom Ministerium angewiesen, für eine „sichere Beurteilung" zu sorgen. „Das simuliert Normalität, wo keine ist", kritisiert Bildungsforscher Bernhard Hemetsberger. Die Lehrer gerieten dadurch in die Zwickmühle.

Die Pädagogen hätten in dieser Situation laut Hemetsberger, zu dessen Forschungsschwerpunkten die Notengebung gehört und der zuletzt von der Uni Wien an die UniBw München gewechselt ist, zwei gleichermaßen problematische Möglichkeiten: Entweder sie würden die nicht vorhandene Normalität aufrechterhalten, die Noten nach bisher üblichen Kriterien vergeben und den enormen Einfluss negieren, den die unterschiedlichen Lernbedingungen und die Unterstützung der Schüler durch die Familien im Distance Learning haben. „Dann habe ich einen schlechteren Notenschnitt und produziere genau die 'verlorene Generation', die wir verhindern wollen", so der Forscher im Gespräch mit der APA.

„Mit der ministeriellen Wohltätigkeits-Attitüde wurde ja insgesamt die Diskussionsbereitschaft angeregt, was man denn wie bewerten soll", so Hemetsberger, der durch die öffentlichen Wortmeldungen aus dem Ministerium die Rolle der Lehrer bei der Bewertung der Schüler untergraben sieht. Junglehrer werde das besonders treffen. Und: „Vor allem in Übergangssituationen (vor dem Wechsel in eine andere Schulform, Anm.) wird das noch härter ausgefochten". In Übergangsklassen wird die Schulnachricht nämlich bei einem Wechsel in eine andere Schule oder auch bei der Vorstellung für eine Lehrstelle in den kommenden Wochen oft gebraucht.