Im Corona-Sommer 2020 standen in Österreich drei von vier Betten leer

Symbolfoto © APA/Gindl

Wien – Die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen waren im Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) im Schnitt nur zu knapp einem Viertel belegt. „Die Pandemie ließ ausländische Gäste ausbleiben, und trotz 'Urlaub in Österreich' sank die Bettenauslastung um 12,4 Prozentpunkte auf 24,1 Prozent", gab Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag bekannt. Drei von vier Betten blieben also leer.

„War schon die touristische Wintersaison 2019/20 eineinhalb Monate lang von coronabedingten Betriebsschließungen und Reisebeschränkungen betroffen, so fiel der Rückgang in der Sommersaison 2020 noch deutlicher aus", so Thomas. Bei den gewerblichen Beherbergungsbetrieben (außer Camping) brach die Auslastung gegenüber dem Sommer davor um 15,8 Prozentpunkte auf 26,3 Prozent ein. Die privaten Betriebe verbuchten einen Rückgang von 3,3 Prozentpunkte auf 18 Prozent.

Im Urlaubsland Österreich waren die zur Verfügung stehenden Betten der Beherbergungsbranche aber auch schon vor Corona nur zu knapp einem Drittel gefüllt. In der Wintersaison 2019/20 (November 2019 bis April 2020) lag die Auslastung im Schnitt bei nur 30,5 Prozent, wie aus den Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Ein Jahr davor waren die Betten noch zu 37,7 Prozent ausgelastet gewesen.

Im gewerblichen Bereich blieben im Winter des Vorjahres zwei von drei Betten kalt. Die Auslastung lag mit im Schnitt 33,3 Prozent um 8,4 Prozentpunkte unter dem Wert von 2018/19, war aber immer noch wesentlich höher als bei den privaten Betrieben. Dort spielte nur etwa jedes fünfte Bett Geld ein – die Auslastung verschlechterte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 22,5 Prozent.

TT-ePaper testen und eine von drei Cookit Küchenmaschinen gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent