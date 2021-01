79-jährige Kärntnerin wird wegen Mitwirkung am Selbstmord angeklagt

Klagenfurt – Eine 79 Jahre alte Kärntnerin hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem schwer kranken Ehemann Barbiturate geschluckt, um zu sterben. Die Frau überlebte, weil sie ins Spital gebracht wurde, nun hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Anklage erhoben. Ihr wird Mitwirkung am Selbstmord vorgeworfen, erklärte der Sprecher des Landesgerichtes Klagenfurt, Christian Liebhauser-Karl, am Freitag gegenüber der APA. Der Prozess wird voraussichtlich im März stattfinden.

Das Ehepaar hatte im vergangenen Frühjahr beschlossen, gemeinsam zu sterben. Am 1. Mai löste die Frau die Barbiturate in Wasser auf, beide tranken sie und legten sich hin, um zu sterben. Ein Nachbar bemerkte, dass das Mittagessen, das vor die Tür gestellt worden war, von den Bewohnern nicht abgeholt worden war und schlug Alarm. Das Ehepaar wurde ins Krankenhaus gebracht, der Mann starb, die Frau überlebte den Selbstmordversuch.

„Man wird sich anschauen müssen, wie weit das VfGH-Erkenntnis Einfluss auf den historischen Sachverhalt hat", sagte Liebhauser-Karl. Tatsache ist, dass die Hilfeleistung zum Selbstmord bis zum Ende dieses Jahres noch strafbar ist, erst dann tritt die Änderung in Kraft. Der Schöffensenat werde auch prüfen müssen, ob in diesem Fall ein entschuldigender Notstand vorliege, so Liebhauser-Karl. Es sei ja auch zu berücksichtigen, dass der Mann schwer krank gewesen sei.