Neues Programm für Kitzbühel: Abfahrt am Sonntag, Montag Super-G

Kitzbühel – Schnee und Schneeregen wurden am Samstag bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel zum Spielverderber. Frühzeitig entschieden sich die Verantwortlichen die für Samstag geplante zweite Abfahrt abzusagen. Gleichzeitig wurde am Ersatzprogramm gefeilt, das am Vormittag präsentiert werden konnte.