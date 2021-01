Neue Virus-Variante in Tirol: 16 Seilbahnmitarbeiter bisher positiv

Innsbruck – Nach den Verdachtsfällen auf die britische Virus-Mutation in Jochberg wurden rund 1000 Proben von positiven Corona-Tests in Tirol an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES nach Wien geschickt. So auch jene aus dem Zillertal. Seit Freitagabend steht fest: Bei bisher fünf positiven PCR-Proben der letzten Wochen aus dem Bezirk Schwaz konnte nun die südafrikanische Covid-Virusmutation nachgewiesen werden. Bei 21 weiteren Proben aus demselben Cluster ist laut AGES davon auszugehen, dass diese gesamt 26 Fälle davon betroffen sind. Im Laufe des Samstags kamen noch zwei Fälle hinzu: einer aus Innsbruck-Land und einer aus der Landeshauptstadt. Beide haben jedoch einen Bezug zum Bezirk Schwaz.