Bayern-Verfolger Leipzig und Leverkusen kassierten Niederlagen

Mainz – Die Verfolger des FC Bayern kassierten am Samstag in der 18. Runde der deutschen Bundesliga überraschende Niederlagen. Der Zweite RB Leipzig verlor beim Vorletzten Mainz trotz zweimaliger Führung mit 2:3, der Dritte Bayer Leverkusen musste sich im eigenen Stadion dem VfL Wolfsburg mit 0:1 geschlagen geben. Damit würden die Bayern ihren Vorsprung mit einem Sieg am Sonntag bei Schlusslicht Schalke auf sieben Punkte ausbauen.