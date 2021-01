33 Gäste bei Corona-Party in Faschingswagen in Igls

Igls – Bar, Musikanlage, Stromgenerator: In einem Faschingswagen an einem Sportplatz in Igls wurde in der Nacht auf Sonntag ausgelassen gefeiert. Die Polizei wurde über die Corona-Party informiert und beendete diese kurz vor 23 Uhr. Insgesamt 33 Personen hatten mitgefeiert. Laut Polizei verhielten sich die Partygäste allesamt sehr kooperativ und befolgten die Anweisungen der Beamten. Sie werden nach dem Epidemiegesetz angezeigt. (TT.com)