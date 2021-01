Corona-Party mit 33 Gästen in Festwagen in Igls aufgelöst

Igls – Es war ein Hinweis an die Polizei, der die Beamten am Samstagaben­d dazu veranlasste, kurz vor 23 Uhr im Bereich des Igler Sportplatzes nach dem Rechten zu sehen. Dort angekommen trafen die Polizisten auf eine feiernde Menge, bestehend aus Dutzenden Teilnehmern. Insgesamt drängten sich 33 Personen in und um einen Faschingswagen, der mit Bar, Musikanlage und Stromgenerator ausgestattet war. Die Beamten lösten die Veranstaltung auf.

Nicht nur in Tirol musste die Polizei wegen Verstößen gegen die Lockdown-Regeln einschreiten. So wurde am Samstag im Bezirk Feldkirchen in Kärnten eine Eisstockveranstaltung in einem Gasthaus aufgelöst. Auf der Eisbahn befanden sich sechs Personen, einer der Spieler hätte eigentlich wegen des Verdachts einer Covid-19-Ansteckung laut Bescheid der Bezirkshauptmannschaft abgesondert sein sollen. Die Teilnehmer werden angezeigt. Angezeigt wurden außerdem in Klagenfurt ein Fitnessstudiobetreiber und sechs Gäste. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten diese vergangenen Dienstag gemeinsam im Fitnessstudio trainiert. In einem Klagenfurter Lokal hatten außerdem 14 Personen, darunter der Lokalbetreiber, ebenfalls eine Party gefeiert. (np, APA)