Eder im Massenstart von Antholz Achter, Sieg an Johannes Thingnes Bö

Antholz - Simon Eder ist mit zwei Top-Ten-Plätzen von der letzten Weltcupstation vor den Biathlon-Weltmeisterschaften (9. - 21. Februar in Pokljuka) heimgekehrt. Zwei Tage nach Rang acht im Einzel landete der Salzburger in Antholz auch im Massenstart auf Platz acht. Der 37-Jährige hatte nach zwei Strafrunden 57,8 Sekunden Rückstand auf den norwegischen Sieger Johannes Thingnes Bö. Die österreichische Frauen-Staffel verpasste mit Rang zwölf erstmals in diesem Weltcup-Winter die Top Ten.

Eder blieb im Liegendschießen fehlerfrei, verfehlte stehend jeweils einmal das Ziel und lief dank 16. Laufzeit in die Top Ten. "Ich war heute wieder nah dran am Podium. Ein knapper Fehler am Schluss war aber leider zu viel, die Freude über die aktuelle Laufform überwiegt jedoch eindeutig. Es taugt mir einfach, dass ich vorne mitlaufen konnte", erklärte der Salzburger, der dank der zwei achten Plätzen und Rang sechs mit der Staffel mit der WM-Generalprobe in Südtirol zufrieden sein kann.