Innsbrucker Eislaufplätze bleiben bis nach den Semesterferien offen

Innsbruck – Die städtischen Kunsteislaufplätze bieten Eislaufbegeisterten in den Wintermonaten Gelegenheit, die Kufen zu schwingen. Auch in den Semesterferien kann das sportliche Angebot in Anspruch genommen werden: Neben den Plätzen am Baggersee und in Hötting-West hat heuer erstmals auch der beliebte Eislaufplatz vor dem Sillpark noch bis Sonntag, 14. Februar 2021, jener in Igls sogar bis zum 21. Februar, geöffnet. Auch der Außeneisring in der Olympiaworld bleibt bis zum 14. Februar geöffnet.