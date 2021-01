Silberberger nach LASK-Spektakel: "Den Sieg hätte uns keiner zugetraut"

Nikolai Baden Frederiksen fühlte sich an vorderster Front pudelwohl und traf gleich doppelt gegen den LASK.

Innsbruck – Unverhofft kommt oft: So wie der WSG-Sieg am Sonntag beim LASK. Durch Treffer von David Gugganig (29.), Nikolai Baden Frederiksen (37., 41.) und Kelvin Yeboah (71./Elfmeter) feierte die Elf von Trainer Thomas Silberberger einen 4:2-Erfolg.

"Den Sieg hätte uns vor dem Spieltag keiner zugetraut. Ich selbst habe uns auch nicht zugetraut, dass wir in diesem Spiel die Tabellenposition (Anm. fünf) verbessern und den Vorsprung gegenüber unseren Konkurrenten ausbauen", gab der "Silbi" zu.

Umso besser lief es im Match, vor allem bei Juve-Leihgabe Frederiksen. Der 20-Jährige sprach von "einem meiner besten Spiele" im WSG-Dress. Die Position ganz vorne ist nach seinem Geschmack. "Da kann ich mehr vorne bleiben, und dass ich besser in der Offensive als in der Defensive bin, ist kein Geheimnis", sagte der Däne.

Auch dank ihm haben die Tiroler mit sechs Siegen - zwei davon in der Fremde gegen Top-Vier-Teams (zuvor 3:0 bei Rapid) - schon jetzt so viele auf dem Konto wie in der vergangenen Saison, die man als Schlusslicht beendet hatte. Dort befindet sich die Admira, die wie der Vorletzte Altach zwölf Punkte weniger als die WSG hat. "Wir haben wieder ein Ausrufezeichen gesetzt und uns die Tabellenposition mehr als verdient, sprechen aber nicht vom Strich (Anm. Platz sechs/Meister-Runde). Das machen andere Clubs, wir definitiv nicht", betonte Silberberger.