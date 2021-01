"Impfstraße" in Messehalle startklar: Zum Auftakt werden 430 Ärzte immunisiert

Nach dem Aufklärungsgespräch und der durchgeführten Impfung begibt sich der Frischgeimpfte in den Ruheraum. Dort soll dieser laut Empfehlung 20 Minuten verweilen. © Stegmayr/APA

Innsbruck – Die Stadt Innsbruck weiht in dieser Woche die in der Messehalle eingerichtete Impfstation ein. Am Donnerstag und Freitag soll mit der Immunisierung von rund 430 niedergelassenen Ärzten, die danach großteils selbst Impfungen durchführen sollen, begonnen werden. Im Vollbetrieb können dann in zwölf Kojen bis zu 1000 Personen pro Tag geimpft werden.

📽 Video | Impfstraße in Innsbruck vor dem Start:

Bürgermeister Georg Willi (Grüne) betonte bei einer Presseführung am Dienstag vor allem die Flexibilität der Impfstation. "Wenn genügend Dosen des Impfstoffes da sind, dann können wir uns jederzeit darauf einstellen", meinte er. Derzeit seien sechs Kojen, in denen ein Arzt und eine Assistenz die Impfwilligen empfangen, zum Betrieb vorgesehen.

Nach den Ärzten wolle man ganz nach Impfplan der Bundesregierung gezielt die Personengruppe der Über-80-Jährigen außerhalb der Altersheime angehen, so Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP). Danach folge Schritt für Schritt die Impfung von rund 141.000 Personen über 16 im Großraum Innsbruck, führte er aus.

Willi mit Appell an Bund und EU

Unabhängig vom Alter erwartet die Impfwilligen am Eingang der Messehalle-Impfstation die Abklärung möglicher Symptome, die anschließende Registrierung und danach der Aufenthalt im Wartebereich. Nach dem Aufklärungsgespräch und der durchgeführten Impfung begibt sich der Frischgeimpfte in den Ruheraum. Dort soll dieser laut Empfehlung 20 Minuten verweilen. "Für den Fall von Nebenwirkungen steht die Rettung Innsbruck parat", führte der Vizebürgermeister aus, der in der Stadt für das Thema Gesundheit zuständig ist.