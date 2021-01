Überwältigt von so vielen Ideen: Die kreativsten Schneemänner der TT-Leser

Seit fast 20 Jahren stellt er die Objekte in einem Museum aus und organisiert Ausstellungen in anderen Ländern. Gerne würde der Erfinder des Tags des Schneemanns (18.1.) wieder einmal in Österreich sein. Damit die Geschichte des Schneemanns nicht in Vergessenheit gerät: „In der Literatur ist er erstmals ab 1750 aufgetaucht, etwa in Kinderliedern. Die ersten Darstellungen gab es um 1780 auf Kalenderblättern, aber damals war der Schneemann als bedrohliche Figur abgebildet, die den harten Winter symbolisieren sollte. Erst als die Postkarten zum Massenmedium wurden, setzte sich der Schneemann als sympathisches Symbol für den Winter durch.“