Stoppschild ignoriert: Autofahrer bei Kollision mit Lkw in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Ein Auto und ein Lkw sind am Dienstagvormittag an einer Innsbrucker Kreuzung kollidiert, berichtet die Polizei. Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 10.40 Uhr auf der Siebererstraße unterwegs, er hielt trotz eines angebrachten Stoppschildes nicht an und kollidierte mit einem 34-Jährigen, der die Claudiastraße entlangfuhr.