Britischer Investor übernimmt Kufsteiner E-Mobility-Unternehmen Greenstorm

Kufstein – Das Tiroler E-Mobilitäts-Unternehmen Greenstorm mit Sitz in Kufstein ist von der britischen Private-Equity-Firma Bregal Milestone übernommen worden. Der Investmentfonds sicherte sich die Mehrheit an dem Unternehmen, berichtete das Digital-Portal Trending Topics am Dienstag. Bei Mitgründer Richard Hirschhuber verbleiben noch 17 Prozent der Anteile. Die Geschäftsführung übernahm Carsten Greiner, Gründer der Online-Plattform CarDelMar, hieß es.