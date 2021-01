Spezialisten bilden Bauern im Herdenschutz in den Alpen aus

Wien – Die Besitzer von Schafen, Ziegen, Rindern, Pferden, Schweinen und Hühnern fürchten mit der Rückkehr der großen Beutegreifer in den Alpen, dass jenen Nutztiere vermehrt zum Opfer fallen. Spezialisten werden die Bauern im deutschsprachigen Alpenraum deshalb gezielt im Herdenschutz ausbilden, erklärte Max Rossberg von der European Wilderness Society am Dienstag Nachmittag vor Journalisten. Die betroffenen Betriebe sollen ihre Herden dadurch nachhaltig schützen können.

Der Biobauernverband „Bio Austria Niederösterreich und Wien“ leitet dazu das von der EU mit knapp fünf Millionen Euro geförderte Projekt „LIFEstockProtect“. Er will seine Mitglieder informieren, welche Möglichkeiten es gibt, die Nutztiere vor Angriffen der Beutegreifer zu schützen. „Biobauern sind besonders betroffen, weil sie verpflichtend Weidehaltung im Grünland betreiben müssen und ihre Tiere nicht einfach in den Stall treiben können, wenn der Wolf kommt“, so Rossberg.